Cheapest gas stations in Jacksonville

Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Fayetteville, North Carolina using data from Gas Buddy (anatoliy_gleb // Shutterstock/anatoliy_gleb // Shutterstock)
By Stacker

Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Jacksonville using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.

#1. CITGO
- Address: 1099 S Ponce de Leon Blvd, St Augustine, FL
- Price: $3.77

#2. Kangaroo Express
- Address: 9615 Heckscher Dr, Jacksonville NE, FL
- Price: $3.83

#3. Sam's Club
- Address: 300 Busch Dr, Jacksonville, FL
- Price: $3.84

#4. BJ's
- Address: 560 Blanding Blvd, Orange Park, FL
- Price: $3.85

#4. Sam's Club (tie)
- Address: 6373 Youngerman Cir, Jacksonville, FL
- Price: $3.85

#6. Murphy USA
- Address: 1570 Branan Field Rd, Middleburg, FL
- Price: $3.87

#6. BP (tie)
- Address: 116 COLLEGE DR, Orange Park, FL
- Price: $3.87

#6. Walmart (tie)
- Address: 10065 Omni Dr, Jacksonville, FL
- Price: $3.87

#6. Sam's Club (tie)
- Address: 10690 Beach Blvd, Jacksonville, FL
- Price: $3.87

#6. Mobil (tie)
- Address: 338 College Dr, Orange Park, FL
- Price: $3.87

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