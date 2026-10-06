Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Pensacola using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.
#1. Quick Fill
- Address: 1239 Muscogee Rd , Cantonment, FL
- Price: $3.61
#2. Circle K
- Address: 1905 E Olive Rd, Pensacola, FL
- Price: $3.62
#3. Circle K
- Address: 2611 S Hwy 29, Cantonment, FL
- Price: $3.63
#3. Shell (tie)
- Address: 2200 US-29 S, Pensacola, FL
- Price: $3.63
#5. RaceWay
- Address: 7910 Pine Forest Rd, Pensacola, FL
- Price: $3.72
#5. Casey's (tie)
- Address: 5801 N W Street, Pensacola, FL
- Price: $3.72
#5. Costco (tie)
- Address: 225 E Nine Mile Rd, Pensacola, FL
- Price: $3.72
#5. Wawa (tie)
- Address: 5888 W 9 Mile Rd, Pensacola, FL
- Price: $3.72
#5. Speed Mart (tie)
- Address: 1800 S US-29, Gonzalez, FL
- Price: $3.72
#10. Tom Thumb
- Address: 1290 Airport Blvd, Pensacola, FL
- Price: $3.73