Stacker compiled a ranking of the coldest Novembers in Florida since 1895 using data from the National Centers for Environmental Information. Rankings are based on the lowest average temperature in each month. For each of the coldest months listed below, we've included the average state temperature, state-wide highs and lows for the month, and the total precipitation.

#10. November 1949

- Average temperature: 60.8°F

- Monthly high temperature: 72.8°F

- Monthly low temperature: 48.7°F

- Total precipitation: 1.78"

#9. November 1968

- Average temperature: 60.7°F

- Monthly high temperature: 72.6°F

- Monthly low temperature: 48.8°F

- Total precipitation: 2.84"

#8. November 1962

- Average temperature: 60.5°F

- Monthly high temperature: 71.3°F

- Monthly low temperature: 49.6°F

- Total precipitation: 3.01"

#7. November 1950

- Average temperature: 60.3°F

- Monthly high temperature: 72.7°F

- Monthly low temperature: 47.9°F

- Total precipitation: 0.82"

#6. November 1976

- Average temperature: 60.2°F

- Monthly high temperature: 71.1°F

- Monthly low temperature: 49.3°F

- Total precipitation: 3.77"

#5. November 1923

- Average temperature: 60.1°F

- Monthly high temperature: 72°F

- Monthly low temperature: 48.2°F

- Total precipitation: 1.01"

#4. November 1910

- Average temperature: 60°F

- Monthly high temperature: 72.3°F

- Monthly low temperature: 47.8°F

- Total precipitation: 1.7"

#3. November 1970

- Average temperature: 59.8°F

- Monthly high temperature: 72.8°F

- Monthly low temperature: 46.8°F

- Total precipitation: 0.77"

#2. November 1917

- Average temperature: 58.9°F

- Monthly high temperature: 70.9°F

- Monthly low temperature: 46.9°F

- Total precipitation: 0.54"

#1. November 1901

- Average temperature: 57.9°F

- Monthly high temperature: 70.1°F

- Monthly low temperature: 45.7°F

- Total precipitation: 1.04"