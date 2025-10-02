How much house does $500,000 buy you in Palm Bay?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Jacksonville, FL.

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Palm Bay?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Palm Bay right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1120 Swiss Pointe Ln, Rockledge, FL 32955

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,915

- See 1120 Swiss Pointe Ln, Rockledge, FL 32955 on Redfin.com

2051 Thornwood Dr Se, Palm Bay, FL 32909

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,256

- See 2051 Thornwood Dr Se, Palm Bay, FL 32909 on Redfin.com

2391 Okalani St, Melbourne, FL 32940

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,761

- See 2391 Okalani St, Melbourne, FL 32940 on Redfin.com

2120 Coconut Ln, Merritt Island, FL 32952

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,587

- See 2120 Coconut Ln, Merritt Island, FL 32952 on Redfin.com

1737 Windbrook Dr Se, Palm Bay, FL 32909

- Price: $499,750

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,226

- See 1737 Windbrook Dr Se, Palm Bay, FL 32909 on Redfin.com

4183 Chelan Dr, Melbourne, FL 32934

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,152

- See 4183 Chelan Dr, Melbourne, FL 32934 on Redfin.com

6126 Meghan Dr, Melbourne, FL 32940

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,126

- See 6126 Meghan Dr, Melbourne, FL 32940 on Redfin.com

3143 Constellation Dr, Melbourne, FL 32940

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,100

- See 3143 Constellation Dr, Melbourne, FL 32940 on Redfin.com

625 Breakaway Trl, Titusville, FL 32780

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,720

- See 625 Breakaway Trl, Titusville, FL 32780 on Redfin.com

410 Hayes Ave, Cocoa Beach, FL 32931

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,654

- See 410 Hayes Ave, Cocoa Beach, FL 32931 on Redfin.com

1330 Windchime Ln, Melbourne, FL 32935

- Price: $499,777

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,092

- See 1330 Windchime Ln, Melbourne, FL 32935 on Redfin.com

3 Indian River Ave, Titusville, FL 32796

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,108

- See 3 Indian River Ave, Titusville, FL 32796 on Redfin.com

1050 Fieldstone Dr, Melbourne, FL 32940

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,066

- See 1050 Fieldstone Dr, Melbourne, FL 32940 on Redfin.com

4999 Pine Lily Ct, Melbourne, FL 32940

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,041

- See 4999 Pine Lily Ct, Melbourne, FL 32940 on Redfin.com

4311 Chardonnay Dr, Rockledge, FL 32955

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,011

- See 4311 Chardonnay Dr, Rockledge, FL 32955 on Redfin.com

4998 Pine Lily Ct, Melbourne, FL 32940

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,001

- See 4998 Pine Lily Ct, Melbourne, FL 32940 on Redfin.com

154 Nemo Cir Ne, Palm Bay, FL 32907

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,966

- See 154 Nemo Cir Ne, Palm Bay, FL 32907 on Redfin.com

960 Falls Trl, Malabar, FL 32950

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,899

- See 960 Falls Trl, Malabar, FL 32950 on Redfin.com

1399 Outrigger Cir, Rockledge, FL 32955

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,866

- See 1399 Outrigger Cir, Rockledge, FL 32955 on Redfin.com

3760 Elizabeth Springs Way, Melbourne, FL 32934

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,818

- See 3760 Elizabeth Springs Way, Melbourne, FL 32934 on Redfin.com

4541 Rosebud St, Port St John, FL 32927

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,740

- See 4541 Rosebud St, Port St John, FL 32927 on Redfin.com

106 Tradewinds Dr, Indian Harbour Beach, FL 32937

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,732

- See 106 Tradewinds Dr, Indian Harbour Beach, FL 32937 on Redfin.com

8130 Cache Creek Ln, Melbourne, FL 32940

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,731

- See 8130 Cache Creek Ln, Melbourne, FL 32940 on Redfin.com

2680 Avalonia Dr, Melbourne, FL 32940

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,722

- See 2680 Avalonia Dr, Melbourne, FL 32940 on Redfin.com

202 Ivory Coral Ln, Merritt Island, FL 32953

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,451

- See 202 Ivory Coral Ln, Merritt Island, FL 32953 on Redfin.com

432 N Neptune Dr, Satellite Beach, FL 32937

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,406

- See 432 N Neptune Dr, Satellite Beach, FL 32937 on Redfin.com

877 N Highway A1A, Indialantic, FL 32903

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,405

- See 877 N Highway A1A, Indialantic, FL 32903 on Redfin.com

3220 River Villa Way, Melbourne Beach, FL 32951

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,375

- See 3220 River Villa Way, Melbourne Beach, FL 32951 on Redfin.com

383 N Atlantic Ave, Cocoa Beach, FL 32931

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,049

- See 383 N Atlantic Ave, Cocoa Beach, FL 32931 on Redfin.com

406 Bluff Dr, Melbourne, FL 32901

- Price: $499,900

- 0 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,324

- See 406 Bluff Dr, Melbourne, FL 32901 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.